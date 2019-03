Winst voor bouwer Ballast Nedam

Ballast Nedam heeft afgelopen resultaat een nettowinst in de boeken gezet. Dat is voor het eerst in zeven jaar tijd, zo bleek uit een handelsbericht.

Ballast Nedam zette onder de streep een resultaat van 12,3 miljoen euro in de boeken, onder meer door additionele eenmalige meevallers. Dat was in 2017 nog een verlies van 44,4 miljoen euro. Het onderliggend resultaat kwam uit op 8,7 miljoen euro. De omzet bedroeg 740,1 miljoen euro, van 740,6 miljoen euro een jaar eerder.

De financiĆ«le prestaties noemt de bouwer boven verwachting. De orderportefeuille kwam uit op ruim 1,6 miljard euro, ten opzichte van 624 miljoen euro eerder. Daarbij is ook de kwaliteit van de portefeuille beter, benadrukt de onderneming. Verder wist Ballast Nedam zijn ,,kredietfaciliteiten en garantielijnen” te herfinancieren onder gunstiger voorwaarden.

Ballast Nedam stond enkele jaren terug nog aan de rand van de afgrond door tegenvallers bij een aantal grote bouwprojecten. De Turkse branchegenoot Renaissance bracht redding en haalde het bedrijf van de beurs. Ballast Nedam heeft naar eigen zeggen momenteel een solide basis voor een beter resultaat in 2019.