AEX opent met kleine winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een kleine winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen licht in het groen. Beleggers houden de blik gericht op de ontwikkelingen rond de brexit en het handelsoverleg tussen Washington en Peking.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de plus op 541,79 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 752,85 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Londen stonden vlak, Parijs won 0,1 procent.

OCI won 1,3 procent bij de middelgrote bedrijven. De internationale kunstmestsector staat volgens analisten van Berenberg aan een vooravond van een consolidatiegolf. Een fusie tussen het in Amsterdam genoteerde OCI en de Noorse branchegenoot Yara is volgens Berenberg ,,zeer aannemelijk” als OCI zijn methanoltak verkoopt en een pure meststoffenspeler blijft.