Groene koersborden op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag in de vroege handel op winst. Beleggers kijken vooral naar ontwikkelingen rondom het handelsoverleg tussen Washington en Peking. Daarnaast houden ontwikkelingen rondom de brexit en op de obligatiemarkten de gemoederen bezig.

De Dow-Jonesindex stond na ruim een half uur handelen 0,8 procent hoger op 25.718 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging 0,9 procent vooruit tot 2823 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 1,1 procent tot 7723 punten.

Delegaties van China en de Verenigde Staten beginnen deze week met een nieuwe ronde onderhandelingen over de handelsoorlog tussen de twee landen. Hoewel Donald Trump vrijdag nog zei dat een overeenkomst nabij is, zijn er naar verluidt nog veel Amerikaanse eisen waar de Chinezen weigeren aan toe te geven.

Bij de bedrijven steeg Bed, Bath & Beyond dik 26 procent. Drie activistische investeerders hebben zich ingekocht bij de winkelketen voor huishoudelijke artikelen. McDonald’s ging 1,2 procent omhoog. De hamburgerketen koopt het IsraĆ«lische Dynamic Yield, dat gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie.

Op macro-economisch vlak worden cijfers verwerkt over het aantal afgegeven bouwvergunningen, in aanbouw genomen woningen en het consumentenvertrouwen.