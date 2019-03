Piloten eisen miljoenen van Ryanair

Negen Nederlandse piloten eisen in totaal enkele miljoenen van hun werkgever Ryanair vanwege de sluiting van de basis in Eindhoven. Het gaat onder andere om een schadevergoeding wegens intimidatie en compensatie voor inkomstenverlies als ze na ontslag voor een andere luchtvaartmaatschappij gaan werken en onderaan de ladder moeten beginnen.

De piloten zitten sinds het vertrek van Ryanair uit Eindhoven thuis en willen niet langer voor de Ierse prijsvechter werken.

In een rechtszaak tegen Ryanair vragen de piloten de rechter in Eindhoven dinsdag om hun contract te ontbinden. Wegens grove nalatigheid van de luchtvaartmaatschappij menen ze dat ze recht hebben op schadevergoeding. Per persoon gaat het om enkele tonnen tot 1 miljoen euro.