Weer recordwinst niet-financiële bedrijven

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam vorig jaar uit op 255 miljard euro. Dat is het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in 1995 en 24,4 miljard euro meer dan het vorige record in 2017.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. De toename was voor meer dan de helft toe te schrijven aan de winsten van buitenlandse dochters van Nederlandse bedrijven. Enkele multinationals waren verantwoordelijk voor het leeuwendeel van deze toename, aldus het statistiekbureau.

Ook in het vierde kwartaal was sprake van een fors hogere winst. Toen kwam de brutowinst voor belastingen uit op 70,1 miljard euro, tegen 59,3 miljard euro een jaar eerder. Nooit eerder werd in een kwartaal zo’n hoge winst geregistreerd.