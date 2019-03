Damrak begint in het groen

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht in het groen begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine winsten. De aandacht van beleggers bleef uitgaan naar de brexitperikelen en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de plus op 546,05 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 756,98 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,3 procent.

Op de lokale markt klom Avantium 3,1 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het chemiebedrijf leed in 2018 een groter verlies, maar dat was voor een groot deel het gevolg van eenmalige kosten en afschrijvingen vanwege het uitkopen van voormalig partner BASF.