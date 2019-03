Nikkei sluit met klein verlies

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met een klein verlies gesloten. Beleggers namen wat gas terug na het sterke herstel een dag eerder. Ook noteerden veel Japanse bedrijven ex-dividend. De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten overwegend kleine winsten zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de min op 21.378,73 punten. Bedrijven met een hoge dividenduitkering, zoals nutsbedrijven en banken, gingen omlaag. Kansai Electric Power zakte 4,2 procent en Mitsubishi UFJ Financial Group verloor 1,4 procent. Ook de Japanse automakers werden lager gezet. Toyota, Nissan en Subaru daalden tot 3,6 procent.

Alconix raakte 8,3 procent kwijt. De Japanse distributeur van koper- en aluminiumproducten verlaagde de winstverwachting voor het boekjaar dat eindigt in maart.

De Chinese beurzen gingen wat vooruit na de verliesbeurt op dinsdag. De beursgraadmeter in Shanghai stond tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng in Hongkong klom 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot met een winst van 0,1 procent. De Kospi in Seoul stond marginaal in het rood.