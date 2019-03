‘Swedbank misleidde Amerikaanse autoriteiten’

De Zweedse bank Swedbank heeft mogelijk de Amerikaanse autoriteiten misleid. Dat stelt de Zweedse televisiezender SVT die met nieuwe onthullingen kwam over het witwasschandaal bij het financiële concern. Ook zou voormalig Trump-campagneleider Paul Manafort geld hebben ontvangen dat via Swedbank is witgewassen.

Swedbank liet volgens SVT in 2016 aan de Department of Financial Services van de staat New York weten dat het ,,geen redenen had om aan te nemen dat de bank betrokken was bij witwassen”. Dat deed Swedbank naar aanleiding van vragen over de Panama Papers. Uit gelekte documenten blijkt echter dat Swedbank zaken deed met meer dan honderd bedrijven die banden onderhielden met Mossack Fonseca, het bedrijf dat de spil vormde in de Panama Papers-affaire.

Manafort is verder volgens SVT een van de mensen die verdachte bedragen via Swedbank heeft ontvangen. Ook de voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj zou daarbij zijn. SVT beschuldigde Swedbank er al eerder van miljarden euro’s aan dubieuze transacties te hebben verwerkt die afkomstig waren van de Estse tak van Dankse Bank, dat ook in opspraak is vanwege het te weinig doen tegen witwassen.