Vraagtekens VS rond veiligheidssysteem Boeing

De Amerikaanse transportminister Elaine Chao vraagt zich af waarom Boeing een bepaald veiligheidssysteem niet standaard heeft ingebouwd bij de 737 MAX. In korte tijd zijn twee toestellen van dit type gecrasht.

Het gaat om een extra controlelampje om piloten te waarschuwen als belangrijke sensoren niet werken. Dat was een optionele toevoeging waarvoor vliegtuigmaatschappijen bij het bestellen van hun toestellen konden kiezen. Het lampje zat echter niet standaard bij de prijs inbegrepen, waardoor veel maatschappijen ervoor kozen om dit controlelampje niet te laten inbouwen.

Binnenkort is er een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat over de rol van toezichthouders in de zaak. Overigens kondigde Boeing woensdag aan dat het systeem nu standaard wordt ingebouwd in elke 737 MAX, zonder extra kosten voor klanten.

Sinds het neerstorten van een 737 MAX van Ethiopian Airlines ruim twee weken geleden staan alle ruim 300 toestellen van dit type Boeing bij luchtvaartmaatschappijen wereldwijd aan de grond. In oktober vorig jaar voltrok zich in Indonesiƫ een ramp met een 737 MAX van Lion Air.