‘Gesprekken VS en China kunnen maanden duren’

De gesprekken tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China kunnen nog maanden duren. Topadviseur van het Witte Huis Larry Kudlow zei voor aanvang van de gesprekken dat de gesprekken niet tijdgebonden zijn.

,,Als het een paar weken langer duurt, of als het maanden duurt, dan is dat maar zo”, zei hij in Washington op de dag dat onderhandelaars in China zijn aangekomen om te praten. ,,We gaan voor een geweldige deal voor de Verenigde Staten, zoals de president wil. Dat is het belangrijkste.”

Donderdag stond een diner op de planning voor de onderhandelaars. Vrijdag wordt de hele dag gesproken. Volgende week staan ook gesprekken gepland in Washington.