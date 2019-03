Grote investering in elektrische busjes VW

Volkswagen (VW) investeert dit jaar bij zijn tak voor lichte bedrijfswagens meer dan 1,8 miljard euro in autonoom rijden, elektrische aandrijving en andere mobiliteitsoplossingen. Dat zei Thomas Sedran, de topman van de commerciële voertuigendivisie van het Duitse bedrijf.

Het is onder meer de bedoeling dat in 2022 een elektrisch bestelbusje op de markt wordt gebracht. Verder wordt geld geïnvesteerd in het ombouwen van fabrieken. Volgens Sedran wordt Volkswagen steeds meer omgevormd van een pure autofabrikant naar een dienstverlener op mobiliteitsgebied.

Volkswagen voert verder gesprekken met het Amerikaanse Ford Motor over samenwerking bij autonoom rijden. Die onderhandelingen verlopen voorspoedig en binnen enkele maanden kan een formele overeenkomst worden getekend, aldus Sedran.

Onlangs maakte Volkswagen bekend de komende jaren nog meer elektrische auto’s op de markt te brengen dan eerder gedacht. In de periode tot 2028 gaat het om bijna zeventig nieuwe modellen. Daarbij zijn de komende vijf jaar investeringen gemoeid van ruim 30 miljard euro.