‘Niet bij pakken neerzitten door brexit’

De brexit moet voor Europa geen aanleiding zijn om bij de pakken neer te gaan zitten. De Nederlandsche Bank (DNB) pleit ervoor in kleine stapjes verder te gaan met het versterken van de economische en monetaire eenwording.

De brexit lijkt in een bredere trend te passen van beperkt draagvlak voor verdergaande Europese integratie, erkent de centrale bank. Maar er zijn mogelijk ook voordelen. ,,Lichtpunt kan zijn dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk de andere lidstaten tot meer samenwerking aanzet, en tot een gelijkluidender stem op het wereldtoneel”, staat in het jaarverslag van de toezichthouder.

In de ogen van DNB heeft de Europese integratie nog steeds veel voordelen, maar zijn die minder zichtbaar dan voorheen. In de jaren vijftig droeg handelsintegratie bijvoorbeeld duidelijk bij aan het economische herstel na de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog. Sinds de invoering van de euro is er geen onzekerheid meer over wisselkoersen. Ook dat laatste is een grote winst, maar het wordt als vanzelfsprekend ervaren.

Een pragmatische aanpak met kleine stappen voorwaarts lijkt de meest kansrijke weg, aldus DNB. Progressie is bijvoorbeeld nodig op het gebied van private risicodeling. Dan gaat het erom dat beleggers meer over de eigen landsgrenzen heen investeren.

Het zou daarnaast helpen als banken en overheden nog veel meer van elkaar ontvlochten worden. Veel banken in Europa zijn nog niet winstgevend genoeg en er is discussie of iedereen zijn balans al voldoende heeft opgeschoond. Dat is een probleem omdat er tegelijk wordt gewerkt aan een Europees depositogarantiestelsel, waarin de eurolanden gezamenlijk de spaartegoeden van banken garanderen.

De brexit zorgt er ook voor dat Nederland meer in beeld is als vestigingsland voor financiƫle partijen. DNB heeft vorig jaar daarom een groot aantal vergunningsaanvragen en verklaringen van geen bezwaar in behandeling genomen. Voor vijf beleggingsinstellingen en -ondernemingen zijn vergunningsadviezen verleend en daarnaast zijn er 28 verklaringen van geen bezwaar afgerond. Dit jaar gaat het proces verder.