Altice en Galapagos stralen op groen Damrak

Op het Damrak was kabel- en telecomconcern Altice Europe vrijdag in trek na publicatie van de jaarcijfers. Ook biotechnologiebedrijf Galapagos stond volop in de schijnwerpers na positieve testresultaten van zijn reumamiddel. De stemming op de Europese beurzen was positief. Beleggers hielden de blik gericht op een nieuwe brexitstemming in het Verenigd Koninkrijk en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de plus op 547,45 punten. De MidKap klom 1,6 procent tot 763,25 punten, dankzij een koerssprong van Altice. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent.

De Londense FTSE won 0,6 procent. Het Britse Lagerhuis buigt zich over een deel van de overeenkomsten van de brexitdeal van premier Theresa May. De politieke verklaring over hoe de ‘echtscheiding’ uiteindelijk vorm moet krijgen, staat niet op de agenda. Het hele akkoord werd al twee keer verworpen door het parlement.

Galapagos was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 14 procent. Het bedrijf heeft een belangrijke horde genomen in de richting van het op de markt brengen van zijn ontstekingsremmer filgotinib. Galapagos meldde in samenwerking met zijn onderzoekspartner Gilead dat de doelen in een belangrijke studie bij reumapatiƫnten zijn behaald. Filgotinib is een potentiƫle blockbuster en miljarden waard.

In de MidKap werd Altice bijna een kwart meer waard. Volgens topman Patrick Drahi lijkt het erop dat de bodem in de Franse thuismarkt in zicht is en heeft het bedrijf alle doelstellingen voor 2018 behaald. Voor 2019 rekent Drahi een stijging van de omzet.

Hennes & Mauritz (H&M) dikte 13 procent aan in Stockholm. De Zweedse kledingketen boekte in het eerste kwartaal meer winst dan verwacht. TUI kelderde 10 procent. De reisorganisatie verlaagde zijn verwachtingen vanwege de problemen met de gewraakte Boeing 737 MAX-8 toestellen, die het bedrijf uit veiligheidsoverwegingen aan de grond moet houden.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1223 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 59,76 dollar. Brent steeg 0,3 procent tot 68,04 dollar per vat.