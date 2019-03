Kandidaat Fed onder vuur door alimentatie-rel

Stephen Moore, die door de Amerikaanse president Donald Trump is voorgedragen voor een bestuurszetel in de Federal Reserve, moet vrezen dat hij die positie niet krijgt.

Zaterdag werd bekend dat Moore in 2012 een reprimande van een rechtbank heeft ontvangen wegens minachting van het hof. Die kreeg hij omdat hij heeft geprobeerd onder een alimentatiebetaling van 300.000 dollar (267.000 euro) aan zijn ex-echtgenote uit te komen. Eerder deze week werd al bekend dat de Amerikaanse belastingdienst nog 75.000 dollar aan achterstallige belastingen en boetes van Moore claimt.

Trump ziet in Moore een vertrouweling. Beiden hebben kritiek op Fed-voorzitter Jerome Powell. In een tweet noemde Trump Moore een ,,zeer gerespecteerde econoom”. Hij zei geen twijfel te hebben dat Moore een ,,heel goede keus is”. Moore benadrukte dat hij weliswaar erg veel raakvlakken met Trump heeft over het onderwerp economie, maar dat hij niettemin onafhankelijk is.