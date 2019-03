‘Peugeot en Fiat willen Europees samenwerken’

Peugeot Citroën en Fiat Chrysler zijn in gesprek over een Europese samenwerking. De twee automakers willen bijvoorbeeld gezamenlijk investeren in auto’s, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Fransen en het Italiaans-Amerikaanse bedrijf hebben al verkennende gesprekken gevoerd.

De automakers denken aan de ontwikkeling van een gezamenlijk platform. Dat is de basis van de auto, die onder meer bodemplaat en onderstel omvat. Op die manier willen de twee automakers de investeringskosten in nieuwe modellen beperken op de zeer competitieve Europese markt.

Peugeot Citroën-baas Carlos Tavares zei eerder deze week dat zijn bedrijf na de overname van Opel klaar is om nieuwe groeikansen te grijpen. Topman Mike Manley van Fiat Chrysler liet ongeveer tegelijkertijd weten dat hij ,,zeker zou kijken” naar allianties of fusies als die zijn bedrijf sterker zouden maken.

Peugeot Citroën voert naast die merken ook DS, Opel en Vauxhall. Fiat Chrysler heeft behalve de naamgevende merken ook automerken als Jeep en Dodge in zijn stal.