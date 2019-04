Wall Street begint hoger aan handelsdag

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine plussen begonnen aan de eerste handelsdag van het tweede kwartaal. Amerikaanse beleggers reageerden positief op cijfers over groei van de Chinese industrie. Ook de voortgaande handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China stonden in de belangstelling, net als de brexit.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,7 procent in de plus op 26.122 punten. De breder samengestelde S&P 500 klom 0,8 procent tot 2855 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,9 procent op 7802 punten.

Twee verschillende graadmeters over de Chinese industrie gaven de afgelopen dagen aan dat die na een teruggang weer in de groeistand staat. Daardoor verdwijnen zorgen over de Chinese economie even naar de achtergrond. De chipsector, die sterk afhankelijk is van China, profiteerde van de positieve stemming. Ook andere techbedrijven zoals Apple (plus 0,4 procent) gingen omhoog.

De handelsgesprekken tussen de VS en China geven ook reden tot optimisme. De gesprekken, die deze week in Washington plaatsvinden, lijken in een beslissende fase beland. De Chinese vicepremier Liu He reist ook af naar de Amerikaanse hoofdstad. Ook de brexit blijft de aandacht trekken. Het Britse Lagerhuis stemt opnieuw over alternatieven voor de deal van premier Theresa May.