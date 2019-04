Baas IMF noemt corruptie internationale plaag

Corruptie kost de wereldeconomie bakken met geld. Volgens topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat het om een ,,internationale plaag”. In een speech in Washington hamerde ze erop dat er meer samenwerking tussen landen nodig is in de wereldwijde strijd tegen praktijken als omkoping, witwassen en financiering van terrorisme.

Lagarde becijferde dat de kosten van omkoping alleen al neerkomen op meer dan 1,5 biljoen dollar, omgerekend meer dan 1300 miljard euro. Dat betekent dat alle smeergeldaffaires bij elkaar opgeteld de economische groei in de wereld met zo’n 2 procent drukken.

Het IMF, een kredietfonds en toonaangevende denktank, houdt volgende week in de Amerikaanse hoofdstad zijn grote voorjaarsvergadering. Daar komen ministers en andere kopstukken uit tal van landen op af, ook uit Nederland.

Naast corruptie zal er op de bijeenkomst waarschijnlijk worden gesproken over zaken als de handelsoorlog en klimaatverandering. Ook worden er enkele belangrijke rapporten gepresenteerd over de economische stand van zaken in de wereld en de risico’s voor de financiĆ«le stabiliteit.

Lagarde lichtte in haar speech alvast een tipje van de sluier op. Sinds januari heeft de wereldeconomie volgens haar ,,verder momentum verloren, zoals je zult zien aan de hand van onze geactualiseerde voorspelling volgende week.” Toch voorziet het IMF op korte termijn geen recessie. ,,We verwachten zelfs een groeiversnelling in de tweede helft van 2019 en in 2020.”