Uitstel van betaling voor Sissy-Boy

Kledingwinkel Sissy-Boy heeft uitstel van betaling gekregen. De rechter in Amsterdam heeft daarbij twee bewindvoerders aangesteld voor de keten met circa 45 winkels in de Benelux.

Sissy-Boy kreeg eind vorig jaar te maken met tegenvallende verkopen, wat de onderneming ernstig onder druk zette. Vervolgens werd besloten om te zoeken naar een koper die in de keten wilde investeren. Dat leidde tot vergevorderde gesprekken, maar de beoogde koper trok zich later onverwachts terug.

Een uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement. Maandag werd bekend dat eigenaar Brand Retail Group (BRG) en het management al onderzoek deden naar de mogelijkheden van een eventuele doorstart.

Sissy-Boy is niet de eerste keten die dit jaar door lastige marktomstandigheden in de problemen is gekomen. Onlangs gingen speelgoedketen Intertoys, kledingketen CoolCat en budgetdrogisterijketen Op=op Voordeelshop al failliet. Er werken ruim 600 mensen bij Sissy-Boy, voor een groot deel parttimers.