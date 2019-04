Flybe schrapt vluchten om pilotentekort

De Britse luchtvaartmaatschappij Flybe schrapt vanwege een gebrek aan piloten een aantal van haar vluchten. De regionale maatschappij, die recent een akkoord bereikte over een overname door een consortium met daarin Virgin Atlantic, wijt het annuleren van vluchten ook aan de huidige aanpassingen die gedaan worden aan de vluchtschema’s.

Circa 95 procent van de vluchten van Flybe gaan gewoon door, benadrukte topvrouw Christine Ourmières-Widener van Flybe. Het bedrijf zegt er alles aan te doen om het leed voor reizigers die worden gedupeerd te verzachten. Onder meer een retourvlucht van Southampton naar Schiphol werd woensdag geschrapt.

Flybe bereikte vorige maand een akkoord over de overname door het consortium Connect Airways. De overname was broodnodig, aangezien Flybe in problemen kwam door oplopende brandstofprijzen en lagere ticketprijzen. Het bedrijf sluit naar verwachting nu een aantal van zijn bases.