‘Nieuwe aanklacht tegen gewipte Nissan-baas’

Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn belandt mogelijk op korte termijn weer achter de tralies nu er nieuwe aanklachten tegen hem zijn. Dat meldden verschillende Japanse media. Het zou in dit geval gaan om het wegsluizen van geld via een autobedrijf in Oman.

Volgens de berichten werd via een Nissan-dealer in Japan de voorbije jaren ruim 34 miljoen dollar weggemoffeld. Een bekende van Ghosn stond aan de leiding van die onderneming. De betalingen waren afkomstig van Nissan-fondsen waarover de automagnaat zonder overleg kon beschikken.

Het vermoeden bestaat dat een deel van het geld werd gebruikt voor de aanschaf van een jacht waarvan Ghosn gebruikmaakte. Een speciaal onderzoeksteam van de openbaar aanklager in Tokio overlegt naar verluidt met het Openbaar Ministerie over de vraag of ze hem moeten aanklagen. Ghosn zelf ontkent alle beschuldigingen.

De voormalige Nissan-baas zat maandenlang in een Japanse cel op verdenking van fraude en andere wanpraktijken, maar kwam op borgtocht vrij. Hij wacht zijn vervolging nu af onder huisarrest. De automagnaat gaf behalve aan Nissan ook leiding aan Renault en een samenwerkingsverband met Mitsubishi. Door zijn arrestatie kwam de alliantie tussen de drie automakers onder druk te staan. Zij streken onlangs de nodige plooien glad.

Ghosn zelf kondigde aan volgende week een persconferentie te beleggen waarin hij zijn kant van het verhaal uit de doeken zal doen over de omvangrijke fraude waarvan hij wordt beticht. Hij zei niet exact waar en wanneer hij zal spreken.