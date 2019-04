Handelsoptimisme op Europese beurzen

De Europese beurzen zijn woensdag met stevige winsten gesloten. Beleggers waren goedgemutst door berichten dat de Verenigde Staten en China goede voortgang boeken met het bereiken van een handelsakkoord. Verder ging de aandacht uit naar de brexitperikelen.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 1 procent hoger op 561,35 punten. De MidKap kreeg er 2,2 procent bij tot 798,45 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 1,7 procent.

Londen steeg 0,4 procent. De Britse premier Theresa May wil de EU vragen de brexit opnieuw uit te stellen. Om een no-dealbrexit te voorkomen, gaat May met oppositieleider Jeremy Corbyn praten over het doorbreken van de brexitimpasse.

Een handelsdeal tussen de VS en China lijkt volgens bronnen bij de onderhandelingstafels in de maak. Hierdoor leefde er op beursvloeren wereldwijd een soort handelsoptimisme.

Vooral de grondstoffenbedrijven profiteerden daarvan. Staalproducent ArcelorMittal ging bijvoorbeeld aan kop in de AEX met een winst van 2,6 procent. Ook chipbedrijven, die relatief sterk afhankelijk zijn van vraag uit China, zaten in de lift. Zo was Besi met een plus van 5,2 procent de sterkste stijger in de MidKap en ASMI steeg 4,2 procent. Bij de hoofdfondsen won chipmachinemaker ASML 2,2 procent.

DSM klom daarnaast 1,1 procent. Bestuurders van het speciaalchemieconcern hebben aandelen van het bedrijf gekocht. Vopak daalde 0,4 procent. Het tankopslagbedrijf doet zijn belang in het Estse Vopak E.O.S. van de hand. Volgens Vopak past de desinvestering in de eerder aangekondigde strategie.

Elders in Europa was er onder meer aandacht voor Casino, dat 3 procent zakte in Parijs. Kredietbureau Moody’s verlaagde de rating voor het Franse supermarktconcern. In Madrid won Santander 2 procent. De Spaanse bank is van plan zo’n 20 miljard euro te investeren in technologie en digitale verbeteringen.

De euro was 1,1237 dollar waard, tegen 1,1186 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 62,30 dollar. Brent zakte 0,4 procent in prijs tot 69,11 dollar per vat.