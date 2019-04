Pas op de plaats voor AEX-index

De AEX-index op Beursplein 5 is donderdag nagenoeg vlak gesloten. Daarmee was sprake van een adempauze na de winstreeks in de voorbije sessies. Elders in Europa was het beeld gemengd. De stemming werd gedrukt door een onverwachte forse daling van de Duitse fabrieksorders. Verder hielden beleggers hun blik gericht op de ontwikkelingen rond de brexit en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index sloot op 561,55 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 796,10 punten. Frankfurt eindigde 0,3 procent hoger en Parijs zakte 0,1 procent.

Londen leverde 0,2 procent in. Het Britse Lagerhuis heeft een wetsvoorstel aangenomen dat een no-dealbrexit op 12 april moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek zonder deal met de Europese Unie komt.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 1,2 procent. Gezondheidstechnologieconcern Philips sloot de rij met een min van 1,3 procent.

In de MidKap eindigde maaltijdbestelsite Takeaway onderaan met een min van 4,9 procent. Altice Europe was de sterkste stijger onder de middelgrote fondsen. Het kabel- en telecomconcern won 2 procent.

In Frankfurt steeg Commerzbank 2,8 procent. Volgens zakenkrant Financial Times werkt het Italiaanse UniCredit (min 0,7 procent) aan een overnamebod op Commerzbank, in het geval de mogelijke fusie van de Duitse bank met Deutsche Bank (min 0,8 procent) stukloopt. De Britse levensverzekeraar Saga raakte 37 procent van zijn beurswaarde kwijt na een winstalarm.

De Amerikaanse maker van elektrische auto’s Tesla, die ook een notering heeft in Frankfurt, zakte ruim 8 procent. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal minder auto’s af dan verwacht. In Kopenhagen herstelde zeetransportbedrijf A.P. Møller-Maersk (plus 5 procent) van een eerder verlies na het afsplitsen van zijn booractiviteiten.

De euro was 1,1220 dollar waard, tegen 1,1237 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 62,55 dollar. Brent steeg 0,5 procent tot 69,65 dollar per vat.