Tesla onderuit op Wall Street

Tesla is donderdag hard onderuit gegaan op Wall Street. Het aandeel verloor 10 procent. Beleggers straften de automaker af voor tegenvallende verkoopcijfers. Over de brede linie ging de handel op de aandelenbeurzen in New York van start met kleine uitslagen.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 26.275 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2876 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 7901 punten.

Beleggers hebben te maken met minder dan verwachte macro-economische cijfers uit Europa. Ook houden ze de ontwikkelingen in de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd en brexitperikelen scherp in de gaten.

President Donald Trump ontmoet donderdag de Chinese vicepremier Liu He in Washington. Mogelijk ondertekenen de partijen later deze maand al een definitief handelsakkoord.

Tesla leverde afgelopen kwartaal minder auto’s af dan beloofd. Ook is er een hoorzitting in de zaak tussen beurswaakhond SEC en Tesla-topman Elon Musk over diens twittergedrag.

Vliegtuigmaker Boeing steeg 1 procent aan beurswaarde. Volgens onderzoekers hielden de piloten van het in Ethiopiƫ verongelukte 737 MAX-vliegtuig zich aan de procedures van Boeing, maar konden ze het toestel niet onder controle houden.