Voormalig Nissan-baas Ghosn weer gearresteerd

Voormalig Nissan- en Renault-topman Carlos Ghosn is in Japan opnieuw gearresteerd. Woensdag meldden Japanse media al dat er nieuwe aanklachten tegen hem zijn. Het zou gaan om het wegsluizen van geld via een autobedrijf in Oman.

Volgens de berichten werd via een Nissan-dealer in Japan de afgelopen jaren ruim 34 miljoen dollar weggemoffeld. Een bekende van de 65-jarige Ghosn stond aan het roer van die onderneming. De betalingen waren afkomstig van Nissan-fondsen waarover de automagnaat zonder overleg kon beschikken.

Het vermoeden bestaat dat een deel van het geld werd gebruikt voor de aanschaf van een jacht waarvan Ghosn gebruikmaakte. Ghosn zelf ontkent alle beschuldigingen.

De voormalige Nissan-baas zat maandenlang in een Japanse cel op verdenking van fraude en andere wanpraktijken, maar was op borgtocht vrij en onder huisarrest zijn vervolging afwachtte.