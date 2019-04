Nederland heeft meer bouwbedrijven dan ooit

Het aantal bedrijven in de bouwsector bedroeg dit jaar bijna 182.000. Dat is een record, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van begin 2018 waren er 8 procent meer bedrijven. Vrijwel alle nieuwe bedrijven waren eenpersoonsondernemingen.

Van alle bouwbedrijven zijn de meeste actief in de gespecialiseerde bouw. Dat zijn onder meer installateurs, timmermannen, loodgieters, stukadoors en schilders. In totaal gaat het in die categorie om ruim 97.000 bedrijven. Daarnaast waren er bijna 76.000 ondernemingen in de algemene bouw en projectontwikkeling. In de grond-, water- en wegenbouw zijn bijna 9000 bedrijven actief.

Zuid-Holland is de provincie met de meeste bouwbedrijven. De toename was daar ook het grootst, zowel relatief als in absolute aantallen bedrijven. Daar zijn nu ruim 44.000 bouwbedrijven, een toename van meer dan 11 procent.