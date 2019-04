Boeing omlaag bij opening Wall Street

Dow-zwaargewicht Boeing zakte 3,5 procent. De vliegtuigbouwer maakte vrijdag nabeurs bekend dat het productietempo van het 737 MAX-toestel wordt teruggeschroefd, omdat die toestellen wereldwijd aan de grond staan. De productie gaat van de huidige 52 per maand naar 42 stuks. Daarnaast zou een Chinese leasemaatschappij een grote order voor de 737 MAX opschorten en kreeg Boeing ook nog een afwaardering aan zijn broek van Bank of America Merrill Lynch.

Aan het handelsfront vorderen de onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten over een deal gestaag. Volgens het Chinese persbureau Xinhua zijn er nog een aantal issues waarover onderhandeld moet worden, maar zit er nog altijd schot in de zaak.

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag iets lager van start gegaan. De aandacht van beleggers gaat aan het begin van de nieuwe handelsweek uit naar de handelsontwikkelingen en de brexit. Verder wordt voorzichtig uitgekeken naar het begin van het kwartaalcijferseizoen op Wall Street later deze week. Boeing stond daarnaast weer uitgebreid in de belangstelling van beleggers.

