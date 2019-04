Olieprijzen op hoogste punt van 2019

De olieprijzen hebben de hoogste niveaus van dit jaar aangetikt, mede door het toenemend geweld in het olierijke Libië. De prijs een vat Brentolie steeg maandag op de termijnmarkt in Singapore met 0,5 procent tot 70,66 dollar. Een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 63,37 dollar, het hoogste niveau sinds begin november.

Libië is een belangrijke olieproducent, goed voor een maandelijkse productie van circa 1,1 miljoen vaten. Inmiddels wordt door de strijdende partijen gevochten ten zuiden om hoofdstad Tripoli. Dat is nog wel op afstand van de grote olievelden en havens, maar de vrees bestaat dat het geweld uitzaait naar elders in Libië. Het Noord-Afrikaanse land is lid van oliekartel OPEC.

De olieprijzen worden ook gestuwd door de productiebeperkingen van de OPEC en de productieverstoringen in Venezuela. Om in te haken op de gestegen prijzen bleek vrijdag dat het aantal actieve boorplatformen in de Verenigde Staten flink toe is genomen.