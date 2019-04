‘Starter moet ferm putten uit eigen middelen’

Een starter op de huizenmarkt moet beschikken over flink wat eigen geld wil hij of zij in aanmerking komen voor een woning. Vergelijkingssite Independer rekende uit dat alleenwonende starters met een modaal inkomen van 36.000 euro gemiddeld 22.590 euro nodig hebben om kans te maken op een woning van 60 vierkante meter.

De meeste starters leggen volgens Hypotheek Data Netwerk (HDN) maximaal 20.000 euro eigen geld in bij de aanschaf van een woning. Voor dat bedrag zouden zij in 250 gemeenten een goede kans maken op een woning van circa 60 vierkante meter. Mikt de koper op een huis met zeker 80 vierkante meter vloeroppervlakte, dan blijven er nog maar 100 gemeenten over.

Volgens Independer staat het bedrag van 20.000 euro los van de maximale hypotheeklening, gebaseerd op inkomen. Sinds 1 januari 2018 mag nog 100 procent van de waarde van een koophuis worden gefinancierd. Extra kosten voor onder meer taxatie, overdracht en notaris komen daar nog bovenop. Verder zijn er regionaal grote verschillen.

In de provincie Utrecht stelt 20.000 euro eigen geld relatief gezien het minste voor. In deze provincie maken starters met dat bedrag in zes van de 26 gemeenten een goede kans op een woning. In Amsterdam en omstreken is 20.000 euro een schijntje. Daar hebben starters dik een ton tot wel 180.000 euro eigen geld nodig om voor een dergelijke woning in aanmerking te komen.