Ghosn haalt uit naar Nissan-managers

Autotycoon Carlos Ghosn zegt dat zijn arrestatie in Japan is bekokstoofd door managers bij Nissan. Die speelden ,,een vies spelletje” door op zijn val aan te sturen in plaats van te werken aan verbetering van de resultaten van het bedrijf, zegt de gevallen topman in een videoboodschap. Die had hij opgenomen voordat hij eind vorige week opnieuw werd gearresteerd.

Ghosn houdt al sinds zijn arrestatie vol onschuldig te zijn. Hij wordt beschuldigd van fraude en het inzetten van bedrijfsmiddelen voor zijn eigen familie en om bijvoorbeeld schulden af te lossen. Ghosn zei te hopen dat de waarheid uiteindelijk boven tafel komt.

In de oorspronkelijke videoboodschap beschuldigde Ghosn specifieke managers bij Nissan. De namen van die managers zijn er echter uitgehaald, volgens Ghosns advocaat vanwege de situatie waarin zijn cliƫnt zich bevindt.

Ghosn werd in november aangehouden in Japan. In maart kwam hij onder strenge voorwaarden op borgtocht vrij, maar na een nieuwe aanklacht werd hij opnieuw vastgezet.