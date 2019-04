IMF en handelsstress drukken beurssentiment

De Europese beurzen zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan na eerder op winst te hebben gestaan. Oplopende handelsspanningen tussen Europa en de VS en mindere prognoses van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met betrekking tot de wereldwijde economische groei drukten het sentiment. Beleggers hielden daarnaast de verdere ontwikkelingen rond de brexit in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk 0,5 procent in de min op 559,66 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 798,57 punten. De beurzen Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent. Londen speelde 0,4 procent kwijt. Woensdag is in Brussel een speciale EU-top over de brexit.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met miljarden aan importheffingen op goederen van Europese makelij. De Verenigde Staten willen hiermee de EU dwingen om van subsidies aan vliegtuigbouwer Airbus af te stappen. De vliegtuigbouwer verloor in Parijs 1,9 procent aan beurswaarde.

De handelsvetes die de VS voeren zijn mede voor het IMF reden de groeiramingen te verlagen. Maar ook de economische crises in Argentinië en Turkije spelen een rol, evenals tegenvallende verkopen van de Duitse auto-industrie en de vorig jaar ingezette afbouw van stimuleringsmaatregelen bij centrale banken.

Bij de middelgrote fondsen in Amsterdam was AMG (plus 6 procent) een opvallende stijger. De metalenspecialist gaat drie miljoen eigen aandelen inkopen, tot een maximale waarde van 100 miljoen euro.

ABN AMRO voerde de stijgers in de AEX aan met een winst van 1,5 procent. Grootste daler was betaalbedrijf Adyen met een min van 2,2 procent.

Société Générale won in Parijs 0,3 procent. De Franse bank gaat 1600 banen schrappen, hoofdzakelijk bij zijn zakenbankactiviteiten. De Britse branchegenoot Standard Chartered steeg in Londen 0,3 procent. De bank trof een schikking van ruim 1 miljard dollar met Amerikaanse en Britse autoriteiten over de schending van handelssancties met Iran.

De euro was 1,1281 dollar waard, tegen 1,1262 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie verloor 0,6 procent tot 64,03 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 70,71 dollar per vat.