Levi Strauss schrijft zwarte cijfers

Jeansmaker Levi Strauss heeft het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar afgesloten met zwarte cijfers, waar in de meetperiode een jaar eerder een tekort resteerde. Verder zette het bedrijf voor het zesde kwartaal op rij dubbelcijferige omzetgroei in de boeken op basis van gelijke wisselkoersen.

Levi sloot het kwartaal af met een winst van 147 miljoen dollar. Dat was in de eerste maanden van boekjaar 2018 nog een tekort van 19 miljoen dollar. Volgens de onderneming hadden eenmalige posten voor het inpassen van nieuwe belastingregels destijds een drukkend effect op de resultaten. De omzet, inclusief wisselkoerseffecten, steeg op jaarbasis met 7 procent tot 1,4 miljard dollar.

In alle regio’s waar Levi actief is, was sprake van groei. Dat geeft volgens de leiding van de onderneming weer dat de strategie werkt en investeringen zich uitbetalen. De jeansmaker beleefde recent zijn rentree op Wall Street na een afwezigheid van 34 jaar op de aandelenbeurs.