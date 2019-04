Oplopende handelsspanningen drukken Wall Street

Facebook won 1,1 procent. De socialemediagigant gaat wereldwijd zijn gebruiksvoorwaarden aanpassen en geeft ook meer inzicht in het gebruik van gegevens voor commerciële doeleinden. Ook komt er opheldering over hoe een Facebook-account kan worden verwijderd.

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met minnen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Oplopende handelsspanningen, dit keer tussen Europa en de VS, drukten op de graadmeters, net als de versomberde blik op de wereldeconomie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het instituut verlaagde zijn groeiprognoses.

