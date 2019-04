Standard Chartered beboet voor kwestie Iran

De Britse bank Standard Chartered heeft een schikking getroffen met Amerikaanse en Britse autoriteiten wegens het schenden van handelssancties. De bank betaalt in de Verenigde Staten een boete van 947 miljoen dollar. Daarbovenop wordt 102 miljoen Britse pond overgemaakt aan Britse autoriteiten.

De schikking volgt op onderzoek door Amerikaanse openbaar aanklagers en het ministerie van Financiƫn. Zij beschuldigen Standard Chartered ervan transacties van Iraanse bedrijven en personen te hebben verwerkt via een filiaal in Dubai.

De bank werd in 2012 ook al op de vingers getikt wegens deze overtredingen. Standard Chartered kocht toen voor 667 miljoen dollar rechtsvervolging af en beloofde controles op transacties van klanten te verscherpen. Later bleken er toch weer zaken niet in de haak te zijn.

De bank zal ook de komende twee jaar onder verscherpt toezicht staan. De bestaande regeling wordt met twee jaar verlengd.

Standard Chartered hield al wel rekening met een fikse boete. De bank had daar al 900 miljoen dollar voor opzijgezet. Voor de overige 190 miljoen dollar zal het bedrijf in de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar geld reserveren.