Smart IM staat in de Emerce 100

Online marketingbureau Smart IM heeft een felbegeerde top 10 positie bemachtigd in de Emerce 100! De 14e editie van de Emerce 100 werd dinsdag 9 april bekend gemaakt. De Emerce 100 is gevormd op basis van een imago-onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction met als doel inzicht te bieden in de belangrijkste spelers in de markt.

Beste bedrijven in e-business 2019

In de Emerce 100 worden de beste bedrijven in de e-business 2019 bekend gemaakt. Deze vermelding bevestigt dat Smart IM tot de beste digital agencies van Nederland behoort. In de Emerce 100 wordt weergegeven hoe beslissers uit de online industrie de prestaties beoordelen van dienstenleveranciers. De criteria waarop deelnemers hebben beoordeeld, bestaan uit: ‘kennis/know-how’, ‘prijs-kwaliteitverhouding’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘flexibiliteit’.

Op de goede weg

Smart IM is super trots om te worden genoemd in deze toonaangevende lijst. De top 10 vermelding in de Emerce 100 is een kroon op het werk. ‘’Dit was nooit mogelijk geweest zonder de inzet van alle medewerkers, ik ben dan ook super trots op dit geweldige team! Tevens is het een bevestiging dat onze klanten onze inspanningen waarderen.’ zegt CEO Bas de Goeje.

De vermelding is zeker ook een motivatie om door te gaan met aan de weg timmeren en daar is Smart IM dan ook heel hard mee bezig. Smart IM is marktleider in SEO en heeft de afgelopen maanden tevens een ongeëvenaarde groei in SEA gerealiseerd. Het bedrijf heeft ook veel nieuwe medewerkers aangetrokken.

Reiken naar de sterren

Smart IM staat voor de eerste keer in de Emerce 100. Met 4,5 sterren is dit een mooie waardering in de categorie Digital Marketingbureaus. CEO Bas de Goeje: ‘’We verwachten dat deze vermelding ons nog verder kan brengen binnen de online marketing. We hebben in het eerste kwartaal vele nieuwe klanten mogen verwelkomen. Door onze inzet en expertise hopen we in 2019 nog meer klanten te overtuigen’’.

Na vorige maand een plek in de Top 250 Groeibedrijven te hebben ontvangen, weten de inmiddels bijna 40 medewerkers één ding zeker: voor Smart IM kan 2019 nu al niet meer stuk!