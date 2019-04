ACM begint onderzoek naar machtspositie Apple

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoeken of techgigant Apple misbruik maakt van de positie die het bedrijf verworven heeft met zijn App Store. Dit naar aanleiding van signalen van andere app-aanbieders die de toezichthouder ontving tijdens een marktstudie naar appstores. Die marktstudie is vandaag gepubliceerd.

,,App-aanbieders zijn in grote mate afhankelijk van Apple en Google voor het aanbieden van apps aan gebruikers. In de marktstudie kreeg de ACM signalen van partijen die erop lijken te wijzen dat Apple misbruik maakt van zijn positie in de App Store”, aldus bestuurslid Henk Don. ,,De ACM ziet daarom reden voor een vervolgonderzoek op basis van de mededingingsregels’’, voegt hij toe.