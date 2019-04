ASML was slachtoffer bedrijfsspionage

Chipmachinemaker ASML is slachtoffer geworden van bedrijfsspionage. Dat bevestigt het Veldhovense bedrijf na een artikel in Het Financieele Dagblad (FD). ASML zegt de spionage zelf te hebben ontdekt en juridische stappen te hebben ondernomen. Volgens de onderneming vond de spionage plaats bij een vestiging in Silicon Valley waar software voor machines wordt geschreven.

Volgens het FD waren de daders van de spionage hooggeplaatste onderzoeksmedewerkers van het bedrijf, die indirecte banden hebben met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie. Zij zouden ASML volgens de krant voor enkele honderden miljoenen euro’s schade hebben berokkend toen zij onder meer broncodes, software, prijsstrategieën en geheime gebruikershandleidingen buitmaakten.

ASML benadrukt dat er geen blauwdruk is buitgemaakt voor het maken van een lithografiemachine. Er is dus geen gevaar dat de Chinezen binnen korte tijd de machines van ASML kunnen kopiëren. De onderneming stelt dan ook gewoon te kunnen blijven handelen met China.