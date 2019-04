Bespioneerd ASML daalt op lager Damrak

Het aandeel ASML stond donderdag onder druk op de Amsterdamse beurs, na een bericht over spionage door China bij het bedrijf. De Europese beurzen openden gemengd. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de kwartaalcijfers van de bedrijven en hielden de ontwikkelingen rond de handelsgesprekken tussen de VS en China in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent lager op 560,80 punten. De MidKap daalde ook 0,2 procent, tot 800,97 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent. De Londense FTSE zakte 0,2 procent.

ASML daalde 1,6 procent bij de hoofdfondsen. Chinese spionnen hebben op grote schaal bedrijfsgeheimen gestolen van de Veldhovense chipmachinemaker. De daders zijn hooggeplaatste R&D-medewerkers van het bedrijf, die indirecte banden hebben met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie, blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.