Holland Casino bereidt stap naar online voor

Holland Casino treft voorbereidingen om ook via internet klanten te trekken. Het staatsgokbedrijf mikt op een van de vergunningen voor het online aanbieden van kansspelen in Nederland, die vanaf 2020 onder strikte voorwaarden worden verleend.

De Eerste Kamer stemde in februari in met een wet voor het legaliseren van goksites. Door online gokken te reguleren, verwacht de overheid verslaving beter te kunnen beteugelen. Holland Casino trok vorig jaar al geld uit voor het opzetten van een online platform, zo staat in het jaarverslag.

De casino’s van de keten trokken vorig jaar minder bezoekers, ook omdat de vestiging in Groningen na een brand in 2017 pas in december de deuren weer opende. De gemiddelde bestedingen per bezoeker stegen wel, waardoor de inkomsten met 2,7 procent toenamen tot 656,5 miljoen euro. Onder de streep resteerde een resultaat van 59,5 miljoen euro, tegenover 73,5 miljoen euro een jaar eerder. In 2017 werd de winst nog gestuwd door een eenmalige verzekeringsuitkering.