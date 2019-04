Juventus op beurs omlaag na gelijkspel

Het gelijkspel van Juventus tegen Ajax in de kwartfinale van de Champions League heeft de beurswaarde van de Italiaanse club donderdag geen goed gedaan. Het aandeel zakte tijdens de handel in Milaan tot 4,4 procent. Het eveneens beursgenoteerde Ajax toonde in Amsterdam juist een plusje.

Ajax kreeg na een sterk optreden tegen Juventus niet het gewenste resultaat. Het elftal van trainer Erik ten Hag bleef voor eigen publiek steken op een gelijkspel (1-1) en staat daardoor komende dinsdag in Turijn voor een loodzware opgave om de halve finale van de Champions League te bereiken.

Juventus is nog steeds de favoriet om de halve finale te bereiken, volgens wedkantoren. Omstreeks 11.20 uur toonde het aandeel Juventus een min van 1,5 procent. Ajax, de enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland, toonde op Beursplein 5 een plus van 0,3 procent.