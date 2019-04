Wall Street opent licht hoger

Ook Walt Disney (plus 0,2 procent) staat in de belangstelling. Het entertainment- en mediabedrijf houdt een investeerdersdag en onthult daarbij waarschijnlijk zijn plannen voor een eigen streamingdienst. Daarmee zou Disney de strijd willen aangaan met Netflix (min 0,5 procent).

China en de Verenigde Staten hebben al over verschillende deelonderwerpen afspraken gemaakt, waardoor een handelsakkoord steeds dichterbij komt. Volgens sommige berichten zou het akkoord in juni ondertekend worden.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag licht hoger geopend. Beleggers in New York reageren onder meer op positieve berichten over de Chinees-Amerikaanse handelsbesprekingen en kauwen op een nieuw uitstel voor de brexit tot maximaal eind oktober.

