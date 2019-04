Banken in trek op Europese beurzen

De bankensector had vrijdag de wind in de rug op de Europese beurzen. Beleggers reageerden onder meer op goede cijfers van Amerikaanse branchegenoten Wells Fargo en JPMorgan Chase, die de boeken openden. Over het algemeen gingen de Europese beurzen wat omhoog. Het sentiment werd gesteund door een opleving van de Chinese export. De AEX bleef wat achter.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde een fractie lager op 561,61 punten. De MidKap ging 0,5 procent omhoog tot 812,30 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent.

ING was de koploper bij de grote fondsen met een plus van 3,6 procent. Ook fintech Adyen (plus 1 procent) en ABN AMRO (plus 1 procent) gingen omhoog. Elders in Europa deden banken het ook goed. Zo steeg UniCredit in Milaan 4,2 procent en kreeg Deutsche Bank er in Frankfurt 2,2 procent bij. Santander steeg in Madrid 1,8 procent. De Spaanse bank wil het resterende belang van 25 procent in zijn Mexicaanse dochter terugkopen.

Uitzender Randstad profiteerde van een adviesverhoging door Bank of America Merrill Lynch en was een van de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak. Het aandeel werd 1,7 procent hoger gezet.

Fagron raakte 3,7 procent kwijt. De toeleverancier aan apotheken heeft de stijgende lijn van vorig jaar in de eerste maanden van dit jaar voortgezet. Volgens kenners van ING pakten veel beleggers hun winst. Pharming leverde 2,9 procent in. Het biotechbedrijf lapt volgens concurrent Shire het verbod op publieksreclame voor geneesmiddelen aan zijn laars, meldde Het Financieele Dagblad (FD). Shire heeft een zaak aangespannen bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame in Amsterdam.

Autobedrijf Stern steeg 6,6 procent nadat het had bekendgemaakt een ongevraagd overnamebod te hebben afgewezen. Stern wilde niet zeggen hoeveel er was geboden of door wie. In Londen kelderde handelsplatform Plus500 meer dan 30 procent na een tegenvallende kwartaalupdate.

De euro was 1,1308 dollar waard, tegen 1,1262 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent in prijs tot 64,25 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer en werd verhandeld voor 71,57 dollar per vat.