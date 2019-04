Jet Airways annuleert vluchten Schiphol

Jet Airways heeft vrijwel alle vluchten van en naar Schiphol vrijdag geschrapt. Dat bevestigt een woordvoerder van de Indiase maatschappij na berichtgeving door luchtvaartsite Up in the Sky. Ook door vluchten van en naar Parijs en Londen is een streep gehaald.

De woordvoerster van Jet in Nederland benadrukt dat er vanaf Schiphol nog wel één vlucht naar India op de planning staat. Op de site van Schiphol staat vooralsnog dat deze vlucht is vertraagd.

Het Indiase bedrijf is een partner van KLM. Reizigers die via de Nederlandse maatschappij boeken kunnen daardoor op de passagierslijst van een vlucht van de Indiase maatschappij staan. KLM zegt er alles aan te doen gedupeerde reizigers via andere vluchten op de plaats van bestemming te krijgen.

Jet Airways heeft volgens Air France-KLM onder meer vluchten tussen Parijs en Chennai tot nader order geschorst vanaf 11 april. Ook zijn vluchten van en naar Parijs Charles de Gaulle en Amsterdam Schiphol geannuleerd op 11, 12 en 13 april.

De Indiase maatschappij verkeert al langer in financiële problemen. Eerder deze week ging een vliegtuig van Jet Airways op Schiphol aan de ketting. Om aan geld te komen werd de vloot eerder al ingekrompen, onder meer door huurcontracten van vliegtuigen te beëindigen. Verschillende leasemaatschappijen zouden nog geld van de maatschappij moeten krijgen.