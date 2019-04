Knot: glas voor economie halfvol

De afzwakkende economie in Nederland maakt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) niet heel pessimistisch. Wat hem betreft is het glas ,,nog steeds halfvol”.

In de ogen van het hoofd van de centrale bank is in Nederland eigenlijk sprake van een ,,natuurlijke teruggang’’ naar een groeipercentage dat langduriger vol te houden is, oftewel de zogeheten potentiële groei voor Nederland. Die bedraagt volgens Knot rond de 1,5 procent. De DNB-preses benadrukte in gesprek met journalisten in Washington dat een sterke groei van meer dan 3 procent, zoals Nederland in 2017 nog liet zien, niet oneindig vol te houden is.

Er is momenteel sprake van een wereldwijde groeivertraging. In die context verlaagde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn groeiramingen voor de Nederlandse economie deze week naar 1,8 procent voor 2019 en 1,7 procent voor 2020, na 2,5 procent vorig jaar. Het Centraal Planbureau (CPB) kwam onlangs ook al met een bijstelling. De rekenmeesters in Den Haag houden het voor dit jaar en volgend jaar elk op 1,5 procent groei.