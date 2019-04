Steeds meer mensen sluiten hypotheek over

Het aantal huizenbezitters dat in het afgelopen jaar hun hypotheek heeft omgezet om van de historisch lage rente te profiteren is flink gestegen. Dat concludeert De Hypotheker op basis van eigen cijfers.

Volgens de naar eigen zeggen grootste hypotheekbemiddelaar in Nederland steeg het aantal overgesloten leningen voor een huis in 2018 met 85 procent ten opzichte van een jaar geleden. In het eerste kwartaal van 2019 jaar was de stijging nog forser: 92 procent op jaarbasis. De adviseur verwacht dat deze trend de komende kwartalen doorzet. Het zijn vooral woningeigenaren boven de 45 jaar die ervoor kiezen hun hypotheek over te sluiten.

Volgens de hypotheekbemiddelaar kiezen zowel oversluiters als kopers in veruit de meeste gevallen voor een langere rentevaste periode. Bij bijna drie op de vier aanvragen stond een optie voor twintig of dertig jaar vast aangevinkt.