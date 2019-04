FNV pleit voor verhoging minimumloon

Het wettelijk minimumloon moet omhoog naar 14 euro. Daarvoor pleit vakbond FNV in een nieuwe campagne. Volgens de bond is het huidige minimumloon van 9,30 euro niet meer van deze tijd.

FNV constateert dat steeds meer mensen in de armoede belanden, ook kinderen. ,,Met een forse stijging van het minimumloon krijgen mensen eindelijk waar ze recht op hebben: een leefbaar loon. De ongelijkheid in Nederland is groot en wordt alsmaar groter”, zegt campagneleider Cihan Ugural.

Onlangs bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat 1 op de 20 mensen in Nederland het moet doen met het minimumloon en dat aantal neemt toe. Op maandbasis is het minimumloon 1615,80 euro bruto.