Beperkte winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten maandag kleine winsten zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de kwartaalcijfers van de Amerikaanse grootbanken Goldman Sachs en Citigroup. Op het Damrak gaat deze week ook het cijferseizoen van start met handelsupdates van onder meer de hoofdfondsen Unilever, ASML en Vopak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 563,11 punten. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 814,59 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,2 procent.

Uitzender Randstad voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen met een winst van 1,6 procent. Verfconcern AkzoNobel stond onderaan met een verlies van 0,7 procent. In de MidKap ging postbedrijf PostNL aan kop met een plus van 1,6 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe sloot de rij met een min van 2,4 procent.

Probiodrug verloor 2,5 procent. Het Duitse biotechnologiebedrijf heeft de private plaatsing van aandelen, waarmee 8,2 miljoen euro werd opgehaald, afgerond. De effecten werden onder meer geplaatst bij een consortium van investeerders onder leiding van Claus Christiansen, oprichter en voorzitter van Nordic Bioscience.

In Parijs won Publicis meer dan 3 procent. De Franse marketingreus koopt zijn branchegenoot Epsilon voor zo’n 4 miljard dollar. Met het inlijven van Epsilon wil het bedrijf zijn positie versterken in online reclame. Vivendi steeg 0,9 procent. Het Franse mediabedrijf zag de kwartaalomzet stijgen en stelde vooruitgang te boeken met de verkoop van een belang van zo’n 50 procent in zijn muziektak Universal Music Group.

In Brussel zag Nyrstar ruim de helft aan waarde verdampen na hervatting van de handel. De noodlijdende Belgische zinkproducent komt bijna volledig in handen van grootaandeelhouder Trafigura. De grondstoffenhandelaar komt het bedrijf te hulp met financiƫle steun en verwerft bijna alle aandelen. De handel in het aandeel werd op 8 april stilgelegd.

De euro was 1,1314 dollar waard, tegen 1,1308 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 63,38 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs tot 71,09 dollar per vat.