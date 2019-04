Duitse aanklacht oud-topman Volkswagen

De Duitse justitie heeft voormalig topman Martin Winterkorn van autoconcern Volkswagen aangeklaagd vanwege ernstige fraude en schending van mededingingsregels. Winterkorn maakt deel uit van een groep van vijf personen die wordt aangeklaagd door het Openbaar Ministerie van de stad Braunschweig.

De aanklacht hangt samen met het omvangrijke dieselschandaal bij Volkswagen. Daarbij werd gesjoemeld met de software in miljoenen auto’s die daardoor schoner uit tests kwamen dan ze in de praktijk zijn. Winterkorn stapte in september 2015 op bij Volkswagen, kort nadat het schandaal naar buiten kwam.

Volgens de aanklagers wist Winterkorn al sinds mei 2014 van het gesjoemel.