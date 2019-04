Fyra-debacle NS voorbij na laatste betaling

NS kan de zaak rondom de gebrekkige Fyra-treinen in financiële zin definitief afsluiten. Het Nederlandse spoorwegbedrijf heeft 21 miljoen euro ontvangen van de Italiaanse treinenfabrikant AnsaldoBreda voor de vijf jaar geleden teruggestuurde treinen. Deze betaling komt bovenop de eerder overgemaakte 125 miljoen euro.

,,Hiermee is een punt gezet achter dit dossier”, concludeert een woordvoerder van NS. In 2013, toen NS de Fyra-treinen van het spoor haalde, was afgesproken dat de Italianen een aanvullende betaling met een maximum van 21 miljoen euro zouden doen als ze een koper voor de treinen zouden vinden. Dat is inmiddels gebeurd.

De Fyra-treinen zijn ooit gekocht door de NS voor een hogesnelheidsverbinding tussen Amsterdam en Brussel en Amsterdam en Breda. Tijdens de testfase kwamen meerdere gebreken aan het licht, waardoor NS besloot de treinen terug te sturen. De aankoop zorgde voor een verlies van 67 miljoen euro voor de NS.