Wall Street rood na tegenvallende banken

De aandelenbeurzen op Wall Street zijn maandag met kleine minnen gesloten. Beleggers verwerkten tegenvallende resultaten van de grote banken Goldman Sachs en Citigroup. Verder waren de blikken onder meer gericht op nieuws over de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 26.384,77 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,1 procent omlaag naar 2905,58 punten. Techbeurs Nasdaq zakte eveneens 0,1 procent tot 7976,01 punten.

Na de sterke cijfers van Wells Fargo en JPMorgan Chase vorige week kwamen nu Goldman Sachs en Citigroup met resultaten. Goldman zag de baten en de nettowinst teruglopen. Het aandeel verloor desondanks 3,8 procent.

Citigroup zette in de afgelopen periode een iets hogere winst in de boeken, onder meer dankzij lagere belastingen. De baten daalden licht, mede door minder inkomsten uit de handel in aandelen. Citigroup zakte 0,1 procent.

De VS en China komen stapje voor stapje dichter bij een handelsakkoord. De VS zouden hun eis dat China de eigen industrie niet meer mag ondersteunen, afgezwakt hebben. In plaats daarvan richten de Amerikaanse onderhandelaars zich op andere zaken.

Tesla verloor 0,5 procent. Tesla-topman Elon Musk bevestigde via Twitter dat zijn bedrijf voorlopig niet investeert in de batterijenproductie zolang partner Panasonic de volledige capaciteit niet benut.

Uber-rivaal Lyft ging weer 6,3 procent omlaag. Na de stijging met 21 procent tijdens zijn beursdebuut onlangs verspeelde het bedrijf die winst in enkele dagen al volledig kwijt. Daarna ging het verder bergafwaarts.

Boeing zakte 1,1 procent de schijnwerpers op zich gericht nadat American Airlines bekendmaakte dagelijks 115 vluchten te schrappen vanwege de problemen met de 737 MAX. United Airlines houdt de toestellen tot begin juli aan de grond.

De euro was 1,1305 dollar waard, tegen 1,1304 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 63,50 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 71,25 dollar per vat.