Almere weer kampioen economische groei

Almere is voor het tweede jaar op rij de regio in Nederland met de sterkste economische groei. De groei van 4,6 procent lag duidelijk boven het gemiddelde in Nederland. Dat gemiddelde zakte in 2018 naar 2,7 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Almere dankt zijn hoge groei volgens de rekenmeesters aan twee factoren: de bevolkingsgroei en de aanhoudende groei van leasebedrijven in de regio. Een andere regio die het goed deed was Haarlemmermeer met een plus van 3,8 procent door onder meer de groei van de luchtvaartbedrijven op en rond Schiphol.

De regio Overig Groningen moest het doen met slechts 0,2 procent groei. Dat had te maken met de afname van de aardgaswinning, die wel deels teniet werd gedaan door gemeentelijke herindelingen. Ook Zuidwest-Friesland profiteerde van gemeentelijke herindelingen. Daardoor kwam de groei zelfs hoger uit dan die in Almere (plus 5,2 procent), maar dat had dus op zijn minst deels een administratieve oorzaak.

De grote steden hadden te maken met zwakte in de financiƫle dienstverlening en zagen hun economische groei daardoor worden geremd. Amsterdam deed het van de grote vier het best.